Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçını Halil Umut Meler yönetecek

UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev...

KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçını Halil Umut Meler yönetecek

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın rakip olacağı maçta düdük çalacak.
Meler, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Serdar Saatçı'nın oynadığı Braga arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasında düdük çalacak.
TFF DUYRUDU

TFF yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

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