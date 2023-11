Ali Koç'tan flaş açıklamalar. Hakemlere ne yapacağını açıkladı: Karakteri zayıf omurgasız

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya Başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurdu. Ali Koç, "Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından" diyerek başladığı konuşmasında birbirinden önemli sözler sarf etti.



İşte Başkan Ali Koç'un şu ana kadar yaptığı açıklamalardan derlediklerimiz:

BU ÇATIYI BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ

"Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz."



2 MAÇI ÖRNEK GÖSTERDİ

10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Pendikspor. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın (Uğur Dündar) programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik.



BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli, içinde saygısızlık ve hakaret olmayan bir açıklamaydı. Bu garip, standart dışı açıklamadan sonra bizim için bardağı taşıran damla bu oldu. Ona da biraz sonra geleceğim.



TFF BİZİ BAĞLAMAZ DİYEMEZ!

Sonra 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağırel futbol ve kara para açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir. Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim bir sürü farkı iddiamız var. Oradaki tutumları da, buradaki tutumları da paralel. TFF, 3 Kasım'da bir açıklama yaptı, kısacası, "Bizi bağlamaza" getirdi. 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde "İzmirli Hakem Çetesi" diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var.



KEMAL YILMAZ'IN MEKTUBU TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİR

3 Kasım Cuma günü, 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir.



TÜRK FUTBOLU'NUN SUSULUK'U OLACAK MI?

İstifa eden hakem, verilen cezalar ve atamalar ile hakemlerin adil ve tarafsız karar vermeleri etkileniyor. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde cuma günkü açıklamalarım ve bugün yapacağım açıklamalar zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşananlar, başka bir ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?



İNCELEYİN, SORUŞTURUN, DİBİNE İNİN

Bunlar, 6 günde olanlar. Bir de bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş. İnceleyin, soruşturun, doğru mu, değil mi anlayın. Bunun 2 avantajı var. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman belki başka konuların da dibine ineceksin. Gerçek değilse, atıp tutanlar, atıp tutmanın bir bedeli olduğunu anlayacak. Ona göre çok daha sorumlu davranacaklar. Her türlü kazan kazan."



HAKEMLERİ UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

"Biz bunu UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz. Geriye dönük rapor alıyorlar bu 'İzmir Grubu'ndaki' hakemler. Vazifelerinin yapamıyorlar, mağdur olmamak için de eski tarihli rapor alıyorlar. 3 hakem sahte rapor aldı mı almadı mı? Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun kardeşim sen? TFF ne yapacak, önemli olan soru bu. Hakemlerin kendi gazetecileri var, o onları aklıyor. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor. Böyle bir sistem devam ediyor."



TÜRK FUTBOLUNDA MİLAT OLMALI

"Kemal Yılmaz'ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. 'Bize gördüğünüzü çalın dediler' diyor. Belki yarın öbür gün bu onurlu hakeme birileri dokunur. Türkiye'de böyle ilerliyor işler. Rize'de itme oluyor, faulü vermiyor, gol oluyor. Sonra Ferdi'yi itiyorlar, penaltıyı vermiyorlar. 'İtmeye faul vermemem lazım' diyorlar. Görüyorsunuz değil mi zincirleme etkiyi!"



TFF BAŞKANI OLSAM RİVA'DAN ÇIKMAM

"Kemal Yılmaz'ın açıklamasından sonra TFF Başkanı olsam Riva'dan çıkmam! Gece gündüz orada yatarım. Bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum diyor adam! Ey Fenerbahçe camiası, ayaklanın! Bu, Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl işlediğinin en büyük ispatıdır."



MHK BAŞKANININ KARAKTERİ ZAYIF

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu için araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir. O da Ege Bölgesi'nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor."



SERDAR TATLI, TFF'YE RAPOR BIRAKMIŞ

"MHK eski başkanı Serdar Tatlı'nın görevden ayrılırken TFF'ye bir rapor bıraktığı söyleniyor. Hakemlik müessesesi hakkındaki ilişkiler, klikler ile ilgili bir rapor olduğu söyleniyor. Ben bu geçen sene TFF genel sekreterine sordum. 'Öyle bir mektup var' dedi. 'Neler yazıyor?' dedim. 'Bilmiyorum' dedi. Nasıl bilmiyorsun? Ne enteresandır ki mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor, merak da etmiyor. Serdar Tatlı, 3 hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli' diyor. MHK başkanının bıraktığı mektupta 3 hakemin adını veriyor. Ben biliyorum bu hakemleri. İsimlerini vermeyeceğim. Bilgi güçtür. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Size daha önce sormuştum. Bu mektubu kamuoyuyla paylaşmanıza engel bir durum var mı? Bu 3 hakem, şu an yoğun bir şekilde maç alıyor. Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Sayın TFF Başkanı Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Evet, hayır. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza değil bunun cevabı."



SAYIN BÜYÜKEKŞİ DOĞRU MU BU?

"Serkan Olguncan, yine yardımcı hakem. Fenerbahçe-Gaziantep maçı, sezonun ilk maçı yanılmıyorsam. Hakemi ikaz ederek Abdulkadir Bitigen'e penaltı verdiriyor, karar VAR'dan dönüyor. Yorumcular, net penaltı ve bu pozisyona VAR karışamaz diyor. Serkan Olguncan, haftalarca maç almıyor. 13 Ağustos-25 Eylül arası maç almıyor. VAR'da kim var? Malum karakterler. Serkan Tokat, Alper Ulusoy aralıksız şekilde maç almaya devam ediyor. Sayın Büyükekşi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Ne dersin bilmiyorum, bunu ve altındaki nedeni soruyorum. Ege'nin başı İstanbullu bir hakem. O gelecek."



8 MART OPERASYONU, ÖZÜR DİLİYORUM

"Bir özür borcum var. Sayın Ferhat Gündoğdu bir 8 Mart operasyonu yaptı. Bu operasyona en büyük tepki verenlerden biri bizdik. Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum. Özür diliyorum. Sayın Çebi de zaman zaman dokunduruyor bize bu konuda kendince haklı."



UILENBERG'İ KAFALAMIŞLAR

"Hakemlik camiasında bir terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir bölgesi hakemleri hata yapsa da ceza almıyor. Herkes biliyor bunu! Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan... Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi. Normal bir Avrupalı hayatta kabul etmez böyle bir şeyi!"



MERT HAKAN'IN POZİSYONU SKANDAL DEDİ

"Hugh Dallas, sezon sonu seminerde Mert Hakan Yandaş'ın golünü ekrana verip, Koray Gençerler'i çocuk gibi ayağa kaldırıyor. Mert Hakan'ın golünün iptalini 'Skandal hata' olduğunu söylüyor. 'Ceza sahasında olsa penaltı verir miydin?' diyor. 'Hayır' diyor.' O zaman niye iptal ettin golü?' diyor. İnanılmaz!"



"2 KERE KOVULDU YİNE GELDİ"

"Geldiğinden beri garipsediğim bir adam var; Burçin Keskin. Bu arkadaş 2 kere kovuldu TFF'den, bir kulübe yakın olduğu için devamlı itiliyor. Bir kez alkollü TFF'nin arabasını pert ediyor. Bumerang gibi, atıyorsun geri geliyor. Bir kere stadyumda karşılaştık, konuştukça terliyor titriyor adam. 'Bu adamda bir şey var' dedim."



"TFF'YE GİTTİ, TOKATLADI DİYE" HABER ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN

"İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! Bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın!"



VERİN MAHKEMEYE ANLATAYIM HEPSİNİ

"VAR'da hakemin göreceği pozisyonları bu arkadaşlar seçiyor deniyor. Gücü düşünebiliyor musunuz? Hakemler, 'Nasılsa her yönetim gidiyor, biz kalıyoruz' diyorlar. Bu iş böyle gitmez! Ulusoy, Ceylan, Tokatlarla gitmez bu iş! Verin beni mahkemeye anlatayım hepsini!"

BUNLARA NEFES ALDIRMAYIN

"Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. İzmir, Urla'da bir kahvaltı fotoğrafı çekildi. Kim bunlar? Yok Erden Timur değil. İki hakem. Biri Cüneyt Çakır. Bu fotoğrafı koyuyorum. Bilin. Ensenizdeyiz. Fenerbahçeliler böyle davranın, nefes aldırmayın bu adamlara."



BİZE HİÇBİR ŞEY GELMEDİ

"Öyle bir sistem kurmuşlar ki menfaatlerine basıldığı zaman basanı temizliyorlar. Dayanamıyorlar gerçekten, bunu yapmadan duramıyorlar. İste belgeleri kardeşim, söyledik TFF'ye. Elinde belge yoksa konuşamasın böyle. Yok yok yok! İstemiyor, yapamıyor, korkuyor. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizma ki, organizasyon ki... Bizzat, eğriden, doğrudan, endirekt... Bizzat demeseydik keşke. Bizzat gitmedi ama dolaylı gitti diyorlar. İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize! Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var!"



SORUYA EE ÜÜ, AA UUU YAPIYOR

"Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"



ERDEN TİMUR İÇİN SERT SÖZLER

"Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor. Öncelikle içiniz rahat olsun. Başkanınıza gelen hiçbir şey yok bunla ilgili. Ne direkt ne de endirekt. Ben yok diyorum ve mahkemeye gidiyorum. Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan... 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Sakın ama sakın bizi bunlarla aynı cümlede kullanmayın! 'Onlar da temiz eller istiyor' falan demeyin. Bunlar... Bir kelime kullanacaktım ama mahkemelik oluruz."