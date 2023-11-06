Hakem İsmail Kartal'ın oğlunu sahadan attı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın amatör kümede forma giyen oğlu Emre Kartal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Hakem İsmail Kartal'ın oğlunu sahadan attı

İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Bayburt 1918 FK forması giyen Emre Kartal, Küçükçekmece İY maçında Hakem Yusuf Balci tarafından 55.dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Stadında oynanan, İstanbul Süper Amatör Lig 4.Grup maçını Küçükçekmece İdmanyurdu 1-0 kazanarak zirvede kaldı.

KALECİNİN ELİ KIRILDI

Oynadığı 4 maçı da kazanırken, gol yemeyen Bayburt 1918 FK’da kaleci Uğur Ahlat elinin kırılmasına rağmen son 25 dakikada maçı bırakmadı ancak kazanan taraf kırmızı siyahlı Küçükçekmece İdmanyurdu oldu.

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Küçükçekmece İdmanyurdu’nun tek golünü 90+4’de Doğuş Cem Kazan atarken, genç kadroya sahip olan ve rakibi karşısında iyi bir futbol sergileyen Kağıthane temsilcisi Bayburt 1918 FK forması giyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın 20 yaşındaki oğlu Emre Kartal, 55.dakikada ikinci defa sarı kart gördü ve müsabakadan ihraç edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde İBB Yeşilce Stadında Bayburt 1918 FK takımının idmanını ziyaret ederek teknik direktör Naci Savgun ve futbolculara başarılar dilemişti. Kaynak: Amatörlig.net / Ali Kemal Demir

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