Realme C53 modeli tanıtıldı. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı

Realme'nin yeni akıllı telefonunun iPhone 14 Pro'dan esinlendiği belirtilmişti. Realme C53 modelinin tanıtımı gerçekleştirilirken özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Realme C53 modeli tanıtıldı. İşte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı

Realme C53 modelinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Realme C53 modelinde 6.74 inç 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan LCD bir panel yer alıyor.

iPhone 14 Pro modelindeki Dinamik Ada özelliğine benzer bir özellik kullanıldı.

İşlemci olarak ise cihazda Unisoc T612 kullanıldı.

12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 grafik birimi tercih edildi.

İŞTE CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.74 inç 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı vadeden LCD panel
İşlemci: Unisoc T612
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Pil: 33W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh’lik bir pil
Ön Kamera: 8 Megapiksel
Arka Kamera: 50 Megapiksel ve derinlik sensörü

REALME C53 FİYATI

Realme C53 modeli altın ve siyah renkleriyle satışa sunuldu.
Akıllı telefonun fiyatı etiketiyse 130 dolar olarak tanımlandı.

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