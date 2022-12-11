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'Recep İvedik 7' filminde ünlü şarkıcı sürprizi

Recep İvedik serisinin 7'inci filmi dün dijital yayın platformunda izleyicisiyle buluştu. Filmde rol alan şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyenleri şaşırttı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:43
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Recep İvedi 7 filmi, yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiriken, filmde kısa bir rol alan ünlü şarkıcı seyircilere sürpriz oldu.

'Recep İvedik 7' filminde ünlü şarkıcı sürprizi
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Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde dijital yayın platformu üzerinden izleyiciler ile buluştu. Şahan Gökbakar'ın günler öncesinden "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notuyla duyurduğu Recep İvedik 7 sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Rant projelerine savaş açtı...

Film Recep İvedik'in yakın arkadaşı Nurullah'la büyükannesinin köy evine yerleşmesiyle başlayan olaylar silsilesiyle başlar. İzleyiciyi kahkahalara boğan birbirinden eğlenceli sahnelerin olduğu filmde toplumsal sorunlara değinilmesi dikkat çekti.

MURAT DALKILIÇ SÜRPRİZ OLDU

Final sahnesiyle çok konuşulan filmde sürpriz bir konuk oyuncu yer alıyor. Herkesin merak ettiği o sürpriz isim Murat Dalkılıç. Küçük bir rol alsa da Dalkılıç'ın filmde yer alması olumlu yorumlara neden oldu.

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