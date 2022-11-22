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Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu. Dijital kanaldan yayınlanacağını duyurmuştu

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın hem başrol oyuncusu hem de senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filminin yayın tarihi belli oldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:47
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Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin yayın tarihini açıkladı

Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu. Dijital kanaldan yayınlanacağını duyurmuştu
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Daha önce Disney Plus Türkiye'de yayınlanacağı açıklanan Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Recep İvedik 7. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek. 9 Aralık'ta Disney Plus Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE? RECEP İVEDİK 7 OYUNCULARI KİMLER?

2017 yapımı 5. filmiyle 7 milyon 437 bin seyirciye ulaşan ve Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen filmi olan Recep İvedik serisinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. 

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı mücadeleye koyulur.

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik rolüne geri döndüğü Recep İvedik 7'de, ünlü oyuncuya Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler eşlik ediyor.

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