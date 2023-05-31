Recep Tayyip Erdoğan'a vakıf kuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına ailesi tarafından vakıf kuruldu. Kurucular arasında Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'a vakıf kuruldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu.

Vakfın kurucuları arasında, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer aldı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, vakfın amacının Erdoğan'ın şahsi eşyalarıyla görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi" kurmak olduğu belirtildi.

Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla sergiler de düzenleyeceği belirtildi. Vakfın mal varlığı 120,000 TL olarak belirlendi.

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