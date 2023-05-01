Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Xiaomi Redmi Note 12R Pro’nun fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi, bugün Redmi Note 12R Pro cihazını Çin'de piyasaya çıkardı.

3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Redmi Note 12R Pro 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2dahili depolama ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alıyor.

Redmi Note 12R Pro yaklaşık 290 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

ÖZELLİKLER

Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Bellek: 12GB

Depolama: 256GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI

Renk: Siyah, Beyaz, Altın

Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm

Ağırlık: 188 gram

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