Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi, bugün Redmi Note 12R Pro cihazını Çin'de piyasaya çıkardı.

3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Redmi Note 12R Pro 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2dahili depolama ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alıyor.

Redmi Note 12R Pro yaklaşık 290 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

ÖZELLİKLER

Ekran: 6,67 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 1200 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Bellek: 12GB

Depolama: 256GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör, Type-C

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 UI

Renk: Siyah, Beyaz, Altın

Boyutlar: 165.88×76.21×7.98 mm

Ağırlık: 188 gram