Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Bu mübarek Regaip Kandil gecesinde dua edip namaz kılmak isteyenler, Regaip Kandilinde nasıl namaz kılınacağını ve Regaip Kandili namazının kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır?

Regaip Kandilinde ibadet etmek isteyenler kandillerde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE NAMAZI KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günleri kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Regaip Kandilinde kılınacak Tesbih namazı 4 rekat kılınmaktadır.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI, TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında tesbih namazı yer alıyor.

Regaip Kandilinde kılınacak Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz.

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.