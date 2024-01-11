Regaip Kandiliniz kutlu olsun

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili bugün. İşte Regaip Kandili’nin anlam ve önemi…

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip olarak biliniyor.

Regaip’in sözlük anlamı ise kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağıştır.

Ayrıca hol sevap, mükafat anlamları da vardır. Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin gelişi yine huzur ile karşılandı.

Öte yandan herkes Regaip Kandilinin anlam ve önemini de merak ediyor.

ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Regaib Kandili üç ayların başlangıcıdır. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaib Kandilinin önemini şu şekilde anlamıştı:

Bazı rivayetlere göre Regaip kandili meleklerle telafuz edilir. Regaib kelimesi, güzel şeyleri istemek, anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği söylenir.

Ayrıca bazı rivayetlere göre Regaip gecesi meleklerle telaffuz edilir.

Regaib Kandili günahların bolca kendine itiraf edilip tövbe edildiği gündür.

Regaip gecesi Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı söylenir.

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Güzel kandiller..

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Nice kandiller..

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller.

Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.