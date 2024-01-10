Yarın Regaip Kandili

Regaip, sözlük anlamıyla “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelirken, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap, mükafat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, manevi atmosferin yoğun olduğu üç aylarda, Regaip gecesi gibi özel gün ve gecelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, üç aylar boyunca farz ve vacip ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin de önem kazandığını ifade etti.

Bozkurt, “Normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri zaten yerine getiriyoruz. Bunun yanında, gönüllü ve fedakarca gerçekleştirdiğimiz manevi eğilimlerimizi ‘regaip’ olarak tanımlayabiliriz.” dedi.

Bozkurt, üç ayların habercisi olan Recep ayının, Recep ayının da habercisi olan Regaip gecesini hatırlattı ve “Bu dönemde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz artmalı. İnşirah Suresi’nde belirtildiği gibi, rağbetimiz sadece Rabbimize olmalıdır. Bu nedenle, bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabbimize sunalım. Rabbimize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak, O bunu geri çevirmeyecektir.” dedi.

Regaip Kandili’nde oruç tutmanın ve akşamında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine katkı sağlamasını diledi.