Yarın Regaip Kandili

Kaynak: AA
Yarın Regaip Kandili
İslam dünyasında rahmet ve bereketi bol olan “üç ayların” başlangıcını temsil eden Regaip Kandili yarın kutlanacak. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının arifesindeki Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece kutlanan Regaip Kandili, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul edilir.

Regaip, sözlük anlamıyla “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelirken, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap, mükafat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, manevi atmosferin yoğun olduğu üç aylarda, Regaip gecesi gibi özel gün ve gecelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, üç aylar boyunca farz ve vacip ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin de önem kazandığını ifade etti.

Bozkurt, “Normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri zaten yerine getiriyoruz. Bunun yanında, gönüllü ve fedakarca gerçekleştirdiğimiz manevi eğilimlerimizi ‘regaip’ olarak tanımlayabiliriz.” dedi.

Bozkurt, üç ayların habercisi olan Recep ayının, Recep ayının da habercisi olan Regaip gecesini hatırlattı ve “Bu dönemde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz artmalı. İnşirah Suresi’nde belirtildiği gibi, rağbetimiz sadece Rabbimize olmalıdır. Bu nedenle, bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabbimize sunalım. Rabbimize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak, O bunu geri çevirmeyecektir.” dedi.

Regaip Kandili’nde oruç tutmanın ve akşamında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine katkı sağlamasını diledi.

İlgili Haberler
Regaip Kandilinde 160 yıldır aralıksız devam eden gelenek bozulmadı
Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
Regaip Kandili bugün idrak edilecek
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır?
Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli? Regaip Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?
Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?
Son Haberler
Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor Spor
Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor
PTT kıyafetiyle gelip size para vererek dolandırıyorlar. Tapularınız dâhil her şeyi elinizden alıyorlar Yaşam
PTT kıyafetiyle gelip size para vererek dolandırıyorlar. Tapularınız dâhil her şeyi elinizden alıyorlar
Kayganlaşan yolda önce direğe sonra eve çarptı Gündem
Kayganlaşan yolda önce direğe sonra eve çarptı
Bakan Fidan Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin, Duşanbe'de görüştü Gündem
Bakan Fidan Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin, Duşanbe'de görüştü
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı Ekonomi
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı
Emeklilikte yeni dönem. BES hesabı olanlar dikkat! Ekonomi
Emeklilikte yeni dönem. BES hesabı olanlar dikkat!
Halk ellerine geçen her kap ile kıyıdan topladı. Görenler gözlerine inanamadı Dünya
Halk ellerine geçen her kap ile kıyıdan topladı. Görenler gözlerine inanamadı