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Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?

İslam alemi için önemli olan üç aylara girilmesiyle birlikte Regaip kandili de geldi çattı. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandilinin ne zaman, hangi güne denk geldiği arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:29
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Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?
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Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2023 dini günler takvimiyle Regaip Kandilinin tarihi de belli oldu. Üç ayların başladığı bu mübarek günlerle kişiler yaklaşan Regaip kandilinin hangi güne denk geldiğini merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili hangi güne denk geliyor?

2023 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek. Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek

2023 KANDİLLER NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

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