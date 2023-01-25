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Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli? Regaip Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?

Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. İslam alemi için üç ayların başlangıcında önemli görülen Regaip Kandilinde hangi duaların okunması gerektiği ve Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı? Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:16
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Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli? Regaip Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?

Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli? Regaip Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?
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Üç ayların başlamasıyla Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Regaip kandilinde ibadet etmek isteyenler Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli veya hangi dualar okunmalı araştırıyor. Peki, Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli? Kandilde nasıl ibadet edilmeli?

26 Ocak Perşembe gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandilidir. Regaip Kandilinde ibadet etmek isteyenler kandillerde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Kandilde nasıl ibadet edilmeli? Regaip Kandilinde nasıl dua edilmeli?

REGAİP KANDİLİNDE HANDİ DUA VE DURELER OKUNMALI?

Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için ayrıca okunacak sure ve dualar şunlardır:

“Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

"Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

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