Kadınların can dostları

Adet sancıları kadınların en büyük sorunlarından biridir. Adet dönemi, hamilelik için gerekli olan fizyolojik değişikliklerin gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Bu süreçte, ağrı ve kramplar normaldir. Adet sancısı, genelde alt karın bölgesinde hissedilen sancılı, kramplı bir ağrı şeklinde tanımlanır. Ayrıca, bel ağrısı, mide bulantısı, ishal, kabızlık ve baş ağrısı gibi belirtiler de adet sancısına eşlik edebilir.

Peki, adet sancısı nasıl geçer ve bu dönemde karın ağrısına ne iyi gelir?

Karpuz

Regl döneminde ortaya çıkan tatlı ihtiyacı için de mükemmel bir seçim olan karpuz, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık sorununu da çözmenize yardımcı olabilir. Bol su içeren bu meyve, regl ve bağırsak sancılarının azalmasına da katkı sağlayabilir.

Limon, Portakal, Mandalina

C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan limon, portakal ve mandalina gibi turunçgiller; hem yüksek lif içeriği hem de su içeriği nedeniyle regl ağrılarınızın hafiflemesine destek olabilir.

Adet Sancısına İyi Gelen İçecekler

Günlük beslenme alışkanlığınız, adet dönemindeki krampları azaltmada önemli bir rol oynar. Regl döneminde, kramp ve ağrıları şiddetlendirebilecek şekerli ve gazlı içeceklerden, fazla kahve ve alkol tüketiminden kaçınmak, bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir.

Yeterli miktarda su içmek, bu dönemi daha kolay atlatmanız için çok önemlidir. Bunun yanında, adet sancısına iyi gelen bitki çayları da bu dönemde daha iyi hissetmenize katkı sağlayabilir. Ancak bitki çaylarını içmeden önce bir uzmana danışmanız gerekir.

BALIK

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı gibi soğuk su balıklarını haftada 1-2 porsiyon (150-300 gr) tüketmek, adet ağrılarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Özellikle somon balığı, kaliteli bir protein kaynağı olmanın yanında, D ve B6 vitamini açısından da zengindir. D vitamini, kalsiyumun emilimini sağlar.

Kalsiyum eksikliği, adet sancılarının artmasına neden olabileceği için, bu eksikliğin giderilmesi gereklidir. B6 vitamini ise, ağrılı kramplarınızla birlikte görülebilecek göğüs hassasiyetinin önlenmesine yardımcı olabilir.

KOYU YEŞİL RENKLİ SEBZELER

Marul, maydanoz, roka, semizotu, ıspanak, brokoli gibi, vitamin, mineral ve antioksidan içeren koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme planına dahil edilmesi, adet döneminde oluşan ağrı ve krampların önlenmesine yardımcı olabilir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Beslenme yoluyla alınan kalsiyumun, adet sancısına karşı koruyucu bir etkisi vardır. Kalsiyum, kas hücrelerinin sinirsel uyarılara karşı tepki vermesi için gereklidir. Günlük kalsiyum alımı, sinir-kas fonksiyonlarını düzenleyerek adet sancı riskini azaltabilir.

Bunun tersine, kalsiyumdan yoksun beslenme, kas kasılmalarına ve kramplara yol açabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin ürünlerin tüketilmesi bu yüzden önemlidir.



SU

Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasında önemli bir rol oynayan su, özellikle adet dönemi şişkinlikleri ve ağrılarının azalmasına katkıda bulunur. Adet döneminde günlük en az 2-2.5 litre su içilmesi tavsiye edilir.

ZENCEFİL ÇAYI

Bir antioksidan kaynağı olan zencefil çayı, iltihap önleyici özelliği sayesinde adet krampı ve sancılarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici özelliği ile öne çıkan papatya çayı, kasların rahatlamasına yardımcı olarak adet kramplarının etkisini azaltıcı etki gösterebilir.

NANE ÇAYI

Karın kaslarının rahatlamasını sağlayarak adet döneminde yaşanan krampların hafiflemesine yardımcı olan nane çayı, ayrıca ödemin atılmasına da yardımcı olarak şişkinliği azaltabilir.



TARÇIN ÇAYI

Antienflamatuar etkiye sahip olan tarçın çayı, adet döneminde yaşanan krampları ve ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca demir ve kalsiyum içeren tarçın, bu dönemde oluşan ödemin atılmasına da yardımcı olabilir.

SAFRAN ÇAYI

Adet söktürücü etkisi olan safran çayı, kan dolaşımını artırarak adet sancılarını azaltabilir.