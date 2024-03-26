Regl (Aybaşı) tutkluğunu gideren mucize ot ortaya çıktı

Günümüz sağlık anlayışı doğrultusunda, doğal tedavi yöntemlerine yönelik artan bir ilgi gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda, kadınlar için adet sancılarını hafifleten kaya altın otu gibi alternatif tedaviler ön plana çıkmaktadır.

Peki, kaya altın otu tam olarak nedir?

Ballıbabagiller ailesine ait olan bu bitki, Haziran’dan Eylül’e kadar pembe ve nadiren beyaz çiçekler açar.

Boyu 10 ile 30 cm arasında değişen bu otsu bitkinin yaprakları karşılıklı, tüylü, kenarları dişli ve küçük meşe yaprağına benzer şekildedir.

Çiçekleri, üst yaprakların axillerinde gruplar halinde bulunur ve meyvesi küçüktür.

Bitkinin çiçekli kısımlarında uçucu yağlar, acı bileşenler, tanenler ve glikozitler bulunur.

Kaya altın otunun faydaları nelerdir?

Vücuda enerji verir ve güçlendirir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

İdrar artırıcı etkisiyle bilinir.

Mesane taşlarının atılmasına destek olur.

Adet sancılarını hafifletir ve öksürük kesici olarak işlev görür.

Kaya altın otu nasıl kullanılır?

Bu bitkinin çiçekleri ve dalları kurutulduktan sonra sıcak suda demlenir ve çay olarak tüketilir.

Bu otu olarak da bilinen bu çiçekli bitki, çiçek açma döneminde toplanır ve demet haline getirilerek havadar bir yerde kurutulur.

Genellikle iştah açıcı, ateş düşürücü, yaraların iyileştirilmesinde ve uyarıcı olarak kullanılır.