Regl (Aybaşı) tutukluğunu giderir. İştah açar. Safra ifrazatını artırır. İşte o ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalardan yararlanarak sağlığımızı korumayı tercih ettiğimiz bir yaşam biçimidir.

Amberçiçeği, regl (aybaşı) tutukluğunu gideren, iştah açan ve safra ifrazatını artıran bir bitkidir.

Amberçiçeği, ikiçenekliler sınıfına ait, 50-100 cm arasında boya sahip, sarımsı renkte ve hoş kokulu bir bitkidir. Yapraklarında şekerler, uçucu yağ, A ve B vitaminleri bulunur. Bitkinin çiçekli dalları kullanılır.

Amberçiçeğinin faydaları şunlardır:

Vücuda kuvvet verir.

Sinirleri uyarır.

Aybaşı tutukluğunu giderir.

İştah açar.

Safra ifrazatını artırır.

Amberçiçeğini şu şekillerde kullanabilirsiniz:

ÇAY: 2 çay kaşığı amberçiçeği 1 bardak kaynar suya atın. 15 dakika bekletin. Süzün ve bal ya da şeker ilave edin. İster soğuk ister sıcak için.

TENTÜR: Günde iki kez bir çay kaşığı içirin.

KAPSÜL: Günde 2 veya 3 kez 1000 mg alın.

Amberçiçeği ile sağlıklı bir içecek yapmak isterseniz, Jameika suyu deneyebilirsiniz.

Amberçiçeği içeceğinizi kendiniz yapmak çok kolaydır. 4 bardak suyu kaynatın ve ocaktan alın. Yarım bardak doğal şeker kamışı şekeri ve yarım bardak amberçiçeği kaliksi (amberçiçeğinin çiçek kısmı) suya ekleyin. 15 dakika demleyin. Sürahiye süzün. 3 bardak soğuk su ve portakal dilimleri ekleyin.

Amberçiçeği hakkında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:

Amberçiçeğinin bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır; ancak idrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalıdır.

Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı olanlar doğal ilaçlar kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.