Reha Muhtar'ın kızından babası hakkında akıl almaz iddialar. Reha Muhtar'a şok video

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın kızları Mina'dan babası hakkında tüyler ürperten açıklamalar yaptığı yeni bir video geldi.

Deniz Uğur ise, kızının çektiği o videoyu paylaşarak yardım istedi.

Deniz Uğur’un kızı Mina videoda, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum n olur beni babama geri götürmeyin. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum" sözleriyle herkesi şok etti.

Deniz Uğur ise paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı! Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz’ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor. Poyraz babasının baskısıyla mahkemelerde beni görmek istemediğini bile zorla söyleyebiliyor, sonra bizim eve geldiğinde bana seni çok özlüyorum diye sarılıp ağlıyor. Verdiğim tüm mücadeleye rağmen hâlâ iki çocuğumun da yaşadığı bu eziyeti engelleyebilmiş değilim. Bu bir anne olarak beni çileden çıkarıyor. Mina babasına kızgınlığında ve kırgınlığında, adalete seslenişinde sonuna kadar haklı. Benim kızım inanılmaz derecede zekî ve cesur bir kızdır, bugüne kadar yaşadıklarını ifşa etmeyi hiç istemedi, ben de onun rızası dışında kimseyle paylaşmadım… Ama şu noktada kızımı korumak için her şeyi göze almak durumundayım. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için, adaletin gerçekten işlemesine her türlü manipülasyonla engel olamasınlar diye, ilk kez Mina’nın kendi kaydettiği konuşmasını KENDİ İSTEĞİ ÜZERİNE paylaşıyorum. Kol kırılsın, yen içinde kalsın demekle adalete ulaşılamıyor maalesef, her şeyi konuşmak zorundayız. Takdir kamuoyunun… Devletimin büyüklerinden ve tüm resmî birimlerindeki vicdanlı, sorumluluk sahibi görevlilerden, kamuoyundan ve basından, ailemle benim içimizi cayır cayır yakan bu konuyla alakalı destek ve hakkaniyet bekliyorum… ACİL!”