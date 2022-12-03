Reha Muhtar cipini üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, olay, 2 gün önce saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir'in içinde personel bulunan minibüsüne, 90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar cipiyle çarptı.

Tutunak tutmak isteyen Aydemir'in bu isteğine karşı çıkan Reha Muhtar iddialara göre aracına binerek olay yerinde kaçmak istedi. Aracın önünü kesen Aydemir, "Önüne geçtim. Aracını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum. Artık bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" dedi.

Canpolat Aydemir sosyal medya hesabından "Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum. Paylaşılsın ki TV'lerde kamera karşısında insanların karşısına geçerek sözde aydın kişi olarak sahtekarca spikerlik yorumculuk yapan bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" yorumunu yaptı.