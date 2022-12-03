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Reha Muhtar cipini üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum

Şişli'de 90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar, bir servis minibüsüne çarptı. Aracına binerek kaçmak isteyen Reha Muhtar'ın önünü kestiğini söyleyen Canpolat Aydemir  "Aracını üstüme sürdü. Beni öldürmek istedi" dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:20
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90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar hakkında şok iddia. Cipini üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum

Reha Muhtar cipini üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum
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Sabah'ta yer alan bilgilere göre, olay, 2 gün önce saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir'in içinde personel bulunan minibüsüne, 90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar cipiyle çarptı.

Tutunak tutmak isteyen Aydemir'in bu isteğine karşı çıkan Reha Muhtar iddialara göre aracına binerek olay yerinde kaçmak istedi. Aracın önünü kesen Aydemir, "Önüne geçtim. Aracını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum. Artık bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" dedi.

Canpolat Aydemir sosyal medya hesabından "Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum. Paylaşılsın ki TV'lerde kamera karşısında insanların karşısına geçerek sözde aydın kişi olarak sahtekarca spikerlik yorumculuk yapan bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın" yorumunu yaptı.

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