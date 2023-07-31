Rekabet Kurulu karar verdi Koç Holding devraldı

Rekabet Kurulu, Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Koç Holding kuruluşlarından Koç Medical BV tarafından devralınmasına onay verdi.

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu karar verdi Koç Holding devraldı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bazı birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Buna göre, Pfizer Inc.'in, dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki Aris Merger Sub, Inc. aracılığıyla Seagen Inc.'in tamamını ve tek kontrolünü devralması işlemi onaylandı.

Bıçakcılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Koç Medical B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Eurokim Endüstriyel ve Gıda Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Eurokim Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Versalis S.p.A tarafından Novamont S.p.A'nın tek kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.

Rovio Entertainment Corporation’ın tüm hisselerinin ve opsiyon haklarının Sega Sammy Holdings Inc. tarafından Sega Europe Limited aracılığıyla bir kamu ihale teklifi yoluyla devralınması işlemi onaylandı.

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