Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.

Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Berat Uzun atandı.

Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı: Karar Resmi Gazete'de - 1

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