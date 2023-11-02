Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
Rekabet Kurulu üyeliğine ise Berat Uzun atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
Rekabet Kurulu üyeliğine ise Berat Uzun atandı.