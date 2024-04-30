Haaland Clash of Clans'ta ortaya çıktı. Oyun dünyası karıştı

Manchester City’nin parlayan yıldızı Erling Haaland, futbol sahalarındaki başarısını dijital arenaya taşıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Clash of Clans, Haaland’ı oyunun yeni Barbar Kralı olarak saflarına katıyor. Bu hafta itibarıyla, Norveçli süperstar oyun içinde oynanabilir bir karakter olarak yer alacak ve bu, oyun tarihinde bir ilki temsil ediyor.

Clash of Clans oyuncuları, artık Haaland’ın gücünden yararlanabilecek; onu kendi birliklerine dahil edebilecek veya rakip köyleri yağmalarken Haaland’ın kudretini hissedebilecekler.

Peki, bu benzersiz iş birliği nasıl meydana geldi? Haaland, on yılı aşkın süredir Clash of Clans’ın sadık bir oyuncusu. Bu tutkusu, onu oyunun arkasındaki Finlandiyalı geliştirici Supercell ile ortaklık kurmaya itti. Supercell ise bu teklifi büyük bir heyecanla karşıladı. Şirketin genel müdürü Stuart McGaw, “Haaland’ın oyunumuzun hayranı olduğunu ve bizimle çalışmak istediğini öğrendiğimizde, rüyalarımız gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Haaland, Clash of Clans ile ilk tanıştığında henüz on yaşında bir çocuktu ve o zamandan beri kendi oyun içi köyünü kurarak bu büyülü dünyanın bir parçası oldu. Haaland, karakterinin oyun içinde yer almasını “Uzun yıllardır hayranı olduğum bir oyunun parçası olmak ve karakter olarak yer almak benim için muazzam bir deneyim” sözleriyle ifade etti.

Clash of Clans oyuncuları için sabırsızlıkla beklenen özel Haaland sezonu, yarın başlayacak ve ay sonuna kadar, 31 Mayıs’a dek sürecek.