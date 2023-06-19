Rekabet Kurulu'ndan şirket devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı. Bazı şirketlerin devralma işlemlerine onay çıktı.

Rekabet Kurulu'ndan şirket devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Michelin Grubu iştiraki Spika SAS ile Forvia Grubu iştiraki Faurecia Exhaust International tarafından ortak kontrol edilen Symbio SAS'ın belli orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün, PSA Automobiles SA aracılığıyla Stellantis N.V. tarafından devralınması işlemini onayladı.

Scopely Inc'in tek kontrolünün Saudi Electronic Gaming Holding Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Software Aktiengesellschaft'ın tek kontrolünün dolaylı olarak Silver Lake Group, L.L.C. tarafından kontrol edilen yatırım fonları veya araçları tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Univar Solutions Inc'in ortak kontrolünün Apollo Management, L.P'nin bağlı kuruluşları tarafından yönetilen yatırım fonları ve "Platinum Falcon B 2018 RSC Limited" aracılığıyla Abu Dhabi Investment Authority tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

PT.PATIMBAN International Car Terminal üzerindeki ortak kontrolün Toyota Tsusho Corporation, Toyofuji Shipping Co. Ltd, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ve Kamigumi Co. Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Osmanlı Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Ebi Gayrimenkul Yatırımları AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

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