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Rekabet Kurumu'ndan hızlı tüketim malları raporu

Rekabet Kurumunca hazırlanan Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi tamamlandı, rapor hazırlandı

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:19
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Rekabet Kurumu'ndan hızlı tüketim malları raporu

Rekabet Kurumu'ndan hızlı tüketim malları raporu
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Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle Kurumun odağındaki önemli alanlardan birini oluşturuyor.

İlgili sektör Kurum tarafından düzenli olarak hassasiyetle takip ediliyor ve gelişmeler yakından izleniyor. Bu kapsamda hazırlanan Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu, 2021'de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Nihai raporun hazırlanması sürecinde organize hızlı tüketim malları perakendecileri, tedarikçiler, araştırma şirketleri, çevrim içi market hizmeti sunan teşebbüsler ve internet temelli ticari platformlar dahil birçok teşebbüsten, teşebbüs birliğinden ve kamu kurumundan bilgi ve belge talep edildi. Ayrıca, sektördeki alıcı gücüne yönelik olarak, Kurumun Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi tarafından Ekonomik Analiz Raporu hazırlandı.

Nihai rapor kapsamında yapılan incelemelerde sektörün genel yapısı ve işleyişi ortaya konulduktan sonra, yaşanan yoğunlaşma artışının hangi yollarla gerçekleştiği incelendi ve perakende sektörüne yönelik ayrı birleşme ve devralma bildirim eşiklerine gerek olup olmadığı değerlendirildi.

SEKTÖRDE YOĞUNLAŞMA ARTIYOR

Hızlı tüketim malları perakendeciliği sektöründe yoğunlaşmanın yıllar itibarıyla artıyor olması, ürünlerin üretildiği, paketlendiği ve tedarik edildiği pazarları da etkilediğinden, perakende pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin tedarik piyasasındaki alım güçlerinin sektördeki etkileri de nihai raporda ele alındı.

Raporda özellikle alıcı gücünün kötüye kullanılmasının rekabet üzerindeki etkilerine odaklanıldı ve bunun olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Sektördeki dijitalleşme eğilimi ve oranı da incelenirken, bu sektöre ilişkin rekabet hukuku analizlerinde dijitalleşmenin piyasalara etkisinin dikkate alınması hususu tartışıldı.

Ayrıca hızlı tüketim malları perakendeciliğinde sektörün rekabetçi yapısına olumsuz etki edebilecek bazı unsurlar da ele alınırken, haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanması ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.(AA)

 

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