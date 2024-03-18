Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya dev ceza

Açıklamada yer alan ifadeler:

"Rekabet Kurulunun 23.11.2023 tarihli 23-54/1031-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında 'telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla nihai karar verilinceye kadar, Meta Platforms Inc. tarafından Threads uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram uygulamasından elde edilen veriler ile birleştirilmesinin engellenmesi' yönünde geçici tedbir uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

GÜNLÜK 4.8 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI

Meta hakkında yapılan ikinci bir açıklamada da şirketin Rekabet Kurumu tarafından getirilen yükümlülükleri karşılamadığı belirterek şirkete günlük para cezası getirildi.

Yapılan açıklamada Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri bir araya getirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığının daha önce tespit edildiği ve bazı yükümlülükler getirdiği anımsatarak Meta'nın yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla getirdiği önerilerin yeterli olmadığı ve günlük 4.8 milyon TL para cezası verildiği aktarıldı.