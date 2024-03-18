Kısa vadeli dış borç 174,9 milyar dolara düştü

TCMB bu yılın ilk kısa vadale dış borç istatistiklerini yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku 2023 yılının sonuna göre sadece yüzde 0,2 oranında azaldı, 174,9 milyar dolara geriledi. Bankaların bu dönemdeki kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 2,2 artış gösterdi ve 69,9 milyar dolara çıktı. Diğer sektrölerin borcu ise yüzde 2,7 düşüş gösterip, 58,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 5 artış gösterdi. Borç miktarı 13,2 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 19,5 milyar dolara gerilerken, yurt dışı bankaların ise mevduatı yüzde 1,4 azalış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 10,8 yükselişle, 16,8 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ BORCU 93,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 3,4 artarak 35,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,4 azalarak 93,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 225,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.