Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken reklam panosunun içine giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut B., kapak kapanınca çıkamadı.

KAYNAK: DHA
Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

DHA'nın haberine göre; çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu panodan çıkardı.

Sokakta oyun oynarken pano içine girdi

Olay, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Rüzgar Umut B., yol kenarında bulunan ve kapağı açık olan reklam panosunun içine merakla girdi. Ancak çocuğun içeri girmesiyle birlikte kapak aniden kapandı. Pano içinde sıkışan ve çıkamayan çocuk, korku ve panik yaşadı. Çocuğun mahsur kaldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye erleri çocuğu kurtardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerde gözyaşı döken çocuk, itfaiye erlerinin çalışması sonucu panodan çıkarıldı. Olayı izleyen mahalle sakinleri de itfaiye erlerini alkışladı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilen çocuk, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi.

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