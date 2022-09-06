﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu

Netflix’in reklam destekli abonelik seçeneğinin 1 Kasım itibarı ile hizmete girmeye başlayacağı aktarıldı. İlk etapta seçilen ülkelerin arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya bulunduğu ifade edildi.

Netflix’in reklamlı aboneliği başlatma planlarını öne çekmesinin nedeninin Disney Plus’ın da benzer bir hizmet sunacağı ve ondan erken davranmak istemesi olarak belirtildi. İlk başta hedef yılsonu olarak duyurulmuştu. Son gelen biligilerde iki ay öne çekilmiş gibi gözükmektedir.

Reklamlı Netflix aboneliğinin ayda 7 ile 9 dolar arasında olacağı, yani şu anki standart abonelik planının yarısı kadar olacağı ifade edildi. Reklamlar çocuk programlarında gösterilmeyecek ve bu planı kullanan aboneler içerikleri daha sonradan internetsiz izlemek için cihazlarına indiremeyecek.