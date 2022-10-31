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Rekor kâra rağmen yabancı Akbank’ta satış yaptı

Yılın 9 ayında 38 milyar 223 milyon TL konsolide net kâr elde eden Akbank'ta yabancı hisse sattı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:31
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Rekor kâra rağmen yabancı Akbank’ta satış yaptı. QNB Finans da 4 işlem gününde 35 milyon lotluk satış gerçekleştirdi

Rekor kâra rağmen yabancı Akbank’ta satış yaptı
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Son yıllarda parlak bilançolarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Akbank’ta yabancı yatırımcılar satış yaptı. 9 ayda 38 milyar 223 milyon TL konsolide net elde kâr eden Akbank'ta yabancılar hisse satışı gerçekleştirdi.

Karı yüzde 430 artan bankanın hisse senedinde haftanın son işlem gününde yabancılar 20 milyon lot satış yaparken, bilanço sonrası 4 işlem gününde ise yaklaşık 35 milyon lotluk satış yaptı. Ekim ayı boyunca yabancı satışı 66 milyon lotu geçti.

QNB SATTI

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü yarım gün işlem gören borsada QNB Finans Yatırım’ın satışları piyasayı da bozdu.QNB Finans Yatırım 20 milyon lot satışı tek başına gerçekleştirdi.Satışların 5 milyon lotu Yapı Kredi Yatırım, 3 milyon lotu Oyak ve 3 milyonu ise TEB tarafından karşılandı.

YABANCI NEDEN SATTI

QNB Finans Yatırım’ın sadece Akbank’ta değil aynı zamanda Yapı Kredi Bankası ile İş Bankası’nda da yoğun satıcı olduğu görüldü. Kurum Yapı Kredi’de 30 milyon lota yakın satış yaparken, İş Bankası hisse senedinde ise 20 milyon lot civarı satış yaptı.

Söz konusu satışların Londra kaynaklı bir satış ordinosu olduğu borsa kulislerinde konuşuluyor. Satışların Türk piyasasında işlem yapan bir kurumun raporundan sonra gerçekleştiği kaydediliyor. Söz konusu raporda Türk bankalarının hedef fiyatı yaklaşık yüzde 20 oranında düşürüldü.

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Abbas
31.10.2022 10:36
Galiba para kazanmanın yolu, yeterince kazanınca, onu kasaya atmaktan geçiyor, daha daha dediğinizde kazanç Azalabilir, işin Aslı hangi nokta da yapmalı, bu ise bilgi gerektiriyor  
 
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