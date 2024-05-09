Beşiktaş'ı sakatlık vurdu! Kötü haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ı sakatlık vurdu! Kötü haber geldi
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem, Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandı.

Beşiktaş'a MKE Ankaragücü ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK
Ghezzal ve Rashica, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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