Rektör lojman diye kiraladığı havuzlu villadan çıkmıyor. Kirasını üniversiteye ödetiyor

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş’ın havuzlu lüks villada yaşadığı ve hakkında mahkemenin tahliye kararı olmasına rağmen villayı bir türlü boşaltmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2017’de İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Berktaş, rektörlük koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra yaşaması için “rektör lojmanı” adı altında lüks konut arayışına başladı.

YÜZME HAVUZLU REKTÖRLÜK LOJMANI

Hülya Bentürker isimli vatandaşın sahibi olduğu, Menemen’de bulunan iki salonu, iki mutfağı, sekiz odası ve yüzme havuzu da olan villayı “rektörlük lojmanı” olarak kiraladı.

Taraflar arasında yapılan sözleşmede lüks villanın kirasının üniversite tarafından ödeneceği, kiralama süresinin de dört yıl olduğu ifade edildi.

2024 yılında kira sözleşmesi sona ermesine rağmen Rektör Mustafa Berktaş rağmen villayı boşaltmadı.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Villanın sahibi Hülya Bentürker bu durum karşısında dava açtı. Bentürker, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava dilekçesinde, “Başka bir evi olmadığını, 65 yaşında olduğunu, yaşının ilerlediğini ve yürüme problemleri olduğunu, ayrıca besleyip baktığı hayvanları da olduğunu” belirterek Rektörden evi boşaltmasını istedi.

Mahkeme’nin 24 Kasım 2022 tarihinde aldığı kararda villa sahibi haklı bulundu ve villanın tahliyesine karar verdi. Ancak mahkemenin aldığı karara rağmen Rektör Mustafa Berktaş villayı boşaltmadı.

'HUKUK HİÇE SAYILIDI'

Mustafa Berkataş’ın hukuku hiçe saydığını söyleyen Hülya Bentürker ise yaptığı açıklamada, “Evimi dört yıllığına kiraladım ve o şekilde bir sözleşme yaptık. Sözleşmeyi rektör de imzaladı. Süre dolduğunda üniversiteye ziyarette bulunup sözleşmeyi yenilemeyeceğimi ifade ettim. Üniversite yetkilileri bize ‘Baskı yaparsanız her şeyi sökeriz ve o evi size sadece düz duvar olarak veririz. Aklınızı başınıza alın’ dedi. Mahkeme kararına rağmen 14-15 aydır evimi tahliye etmiyor ve beni mağdur ediyor. Karışımızda koskoca bir devlet üniversitesi var. Ben 65 yaşında dul ve emekli bir kadınım. Başka da evim yok. Bu yüzden evime kavuşmak istiyorum” dedi.