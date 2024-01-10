Üniversite rektöründen skandal itiraf: Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim

Kaynak: DHA
Üniversite rektöründen skandal itiraf: Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan yoğunlukla ilgili açıklama yaptı ve skandal bir itirafta bulundu.

AFSÜ'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Üniversitedeki bölümler hakkında bilgiler sunan Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi'nde açılan randevuların çok kısa bir sürede bittiğini söyleyerek, şöyle konuştu

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Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Neredeyse boş olan Diş Hekimliği Fakültesi full kapasite gitmeye başladı. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. 'Niye randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde, saat 12.00'den itibaren açıldığı zaman sıfır tık kapanıyor, bitiyor, anında doluyor." dedi

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Çok fazla tercih var diyerek sözlerine devam eden Okumuş, Yine halkımız büyük oranda özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerine, pedodontilerine, çocuk dişte il dışına veya özele gidiyordu. Sunduğunuz hizmet kaliteli ve iyi olunca, sizi tercih etmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı

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