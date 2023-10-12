Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret

“Filistin'de yaşayanlar çok acı çekti. Filistinliler acı çekmek istemiyor artık. Huzurla yaşamak istiyorlar. Her şey yıkıldı, sular kesildi, elektrik yok, ilaçlar yok" dedi. Remzi Çayır ise " Biz buradan sesleniyoruz, insan olun. İnsanca hukuka ve adalete, uluslararası hukuka riayet edin... Biz Milli Yol Partisi ve Türk milletinin fertleri olarak bu göz göre göre işlenen katliamlara ve bir halkın yok edilmesine razı değiliz" diye konuştu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün Filistin’in Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa şunları söyledi:

"HER ŞEY YIKILDI, SULAR KESİLDİ, ELEKTRİK YOK, İLAÇLAR YOK"

"Her şey için ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Filistin'de huzurla yaşayabiliriz. Şu ana kadar Filistin'de yaşayanlar çok acı çekti. Filistinliler acı çekmek istemiyor artık. Huzurla yaşamak istiyorlar. İsrail çok kötü davranıyor Filistin'e karşı.

Her şey yıkıldı, sular kesildi, elektrik yok, ilaçlar yok. Onlar daha önce de çok kötü durumda yaşıyorlardı. Türkler, Filistin'e karşı çok iyi davranıyor, çok teşekkür ederim. Umarım bu süreç biter ve artık bunlar olmaz."

"GAZZE VE FİLİSTİN HALKI ABLUKA ALTINDA"

Remzi Çayır ise şöyle konuştu:

"Şu an Filistin halkının acılarını paylaşmaktan ve acılarını bütün dünyaya duyurmaktan ötürü bir vazifemiz olduğu bilinci ile buradayız.

Dolayısıyla Filistin halkı, ne yazık ki yüzyıldır fiili olarak işkenceyi, abluka altında olmayı, emperyallere karşı sesini çıkarttı ve kimse duymadı. Üzülerek ifade ediyorum, başta ABD olmak üzere mazlumların yanında durmak lazımken, İsrail ile işbirliği yapmayı hep tercih etti.

Şu an 6 gündür, Gazze ve Filistin halkı abluka altında. Sayın elçimizin de ifade ettiği üzere elektrikler kesik, su kesik, ilaçlar yok, insanca yaşam koşulları gittikçe yok olmaktadır.

Hal böyleyken ABD'nin uçak gemisi ile Gazze'ye doğru, Filistin'e doğru gelmesinin anlamı nedir? Avrupa ve ABD, bu insanlık dramını sona erdirmek lazımken, savaşı körüklemeleri İsrail'i cesaretlendirmeleri neden?

"FİLİSTİN HALKI ŞU ANDA İSRAİL'İN İNSAFINA TERK EDİLMİŞ DURUMDA"

70 kez katliam yapmış İsrail, Filistin’de. Filistin topraklarını işgal ederek kendilerine yeni vatan ediniyor, dünya seyrediyor. Şu an Filistin'de yaşayan nüfus 5 milyon, Filistin dışında mülteci olarak yaşayan nüfus 7 milyon. Filistin halkı gerçekten şu anda İsrail'in insafına terk edilmiş durumda. Buradan uyarmak isteriz, sakın bir kara hareketini kimse yeltenmesin ve Batı ülkeleri de izin vermesin.

Kara hareketi demek, büyük acıların büyük ölümlerin ve soykırımların olmasına yol açar. Başta ABD olmak üzere pervasızca İsrail'in yanında yer almaya devam ederlerse ve İsrail'i cesaretlendirmeye devam ederlerse İsrail katliamlardan vazgeçmez. İsrail, adaletli bir çizgiye gelemez.

"ULUSLARARASI HUKUKA RİAYET EDİN. FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI ÇAREDİR"

Biz buradan sesleniyoruz, insan olun. İnsanca hukuka ve adalete, uluslararası hukuka riayet edin. Filistin devletinin kurulması çaredir. Eğer şu an bütün dünyanın tanıdığı Filistin devleti kurulmuş olsaydı, bu yaşananların hiçbiri yaşanmazdı.

Herkes, kendi hukukuna ve kendi konumuna razı olurdu. Ama İsrail devlet, Filistinliler mülteci... Bu nasıl bir adalet? Biz Milli Yol Partisi ve Türk milletinin fertleri olarak bu göz göre göre işlenen katliamlara ve bir halkın yok edilmesine razı değiliz."