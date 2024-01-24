Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın (25 Aralık Perşembe) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankasının yeni açıklayacağı karara gözler çevrilmişken Yeniçağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir, "Koltuğu Sallanan Hafize Erkan Başkanlığında toplanan Merkez Bankası Ne Kadar Faiz arttıracak" başlıklı yazısında yarın neler olacağını anlattı.

Yazısına “Kimine göre operasyon çekildi kimine göre de liyakatsiz bir atamanın kahramanı. Son bir haftadır Türkiye’nin gündemine oturan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığına Para Politikası Kurulu yarın toplanıyor.” sözleriyle başlayan Özdemir, Merkez Bankası’ndan bankacılık kulislerine sızan son bilgileri şu ifadelerle açıkladı:

“GAYE ERKAN 250 BAZ PUAN DERKEN CEVDET AKÇAY 500 BAZ PUAN İSTEYECEK”

Merkez Bankası yarınki toplantısında büyük bir olasılıkla 250 baz puan faiz artışı yapacak. Gösterge faizi 45 puana çıkacak.

Kurulda bulunan ve adı Hafize Gaye Erkan’ın yerine Başkan adayı olarak gösterilen Cevdet Akçay’ın ise 500 baz puan istediği konuşuluyor. Ancak diğer üyelerin de 250 baz puanı yeterli bulduğu iddia ediliyor.

Göreve geldiği ilk günde Merkez Bankası’nın önden yüklemeli sert bir faiz artışını savunan ama bunu kabul ettiremeyen Cevdet Akçay, karar metninde en azından parasal sıkılaştırmanın enflasyon düşene kadar devam etmesi gerektiğini belirtilerden piyasalara net mesaj verilmesi konusunda da ısrarlı olduğu öne sürülüyor.

Yine bir başka başka adayları arasında gösterilen Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise 250 baz puanı yeterli buluyor.

ESAS SORUN KARAR METİNDE

Piyasa 250 baz puanlık faiz artışını artık satın almış durumda. Ancak piyasaların gözü karar metninde olacak. Karar metninde parasal sıkılaştırmanın kısa sürede biteceğinin iması dahi dövizin sert yükselişine neden olabilir.

Baz etkisiyle geçici bir süre düşmesi beklenen enflasyonun yeniden yükselişi ile birlikte faiz oranı yüzde 50’nin dahi üzerine çıkması gerekebilir. Bu nedenle söz konusu karar metninde Cevdet Akçay’ın görüşünün yer alması çok önemli.

DOLAR NE OLUR?

Dolarda kontrollü yükseliş devam ediyor. Ekonomi yönetimi dolar kurunu seçim gününe kadar 32-33 bandında tutmayı planlıyor. Ancak ocak ayı enflasyonu yüzde 6’ya yakın gelebilir. Bu enflasyon karşısında Merkez Bankası doları kontrol altında tutmak için daha fazla müdahale etmek zorunda kalabilir.

Ancak doları seçime kadar 33 liranın altında tutmaya kararlı bir Merkez Bankası var.

Seçim sonrası sert devalüasyon yerine daha hızlı bir yükselişle 37 liraya kadar bir yükseliş görebiliriz. Bunu yapmak zorundalar çünkü Türk tahvillerine yabancı çekmek için kur riskini ortadan kaldırmak zorundalar.

MEVDUAT FAİZİ:

Mevduat faizi 45-50 banında devam etmek zorunda. Şu anda likidite fazlalığı nedeniyle bankalar Türk lirası mevduat faizini bir iki puan düşürdüler. Ancak seçim sonrası Merkez Bankası depo alım ihaleleriyle bu fazlalığı çekecek. O zaman mevduat faizlerini çok rahat 50’nin üzerinde görebiliriz.

YA PARASAL GEVŞEME OLURSA?

Piyasaların korkusu Merkez Bankası’nın kısa süre sonra baz etkisiyle düşen enflasyonu bahane ederek faizleri düşürmesi. Bunun yapılması Türkiye’yi yeni bir ekonomik kıyamete sürükleyebilir.

Bu aynı zamanda Mehmet Şimşek’in de politikalarının iflası anlamına gelir. Bu çok zayıf bir olasılık.