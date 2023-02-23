Remzi Özdemir'in depremde 21 yakınını kaybettiği ortaya çıktı. Alelacele yeniden Adıyaman'a döndü

İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkım yarattı. Depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman da yer alıyor. Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra Adıyaman'a giden Yeniçağ yazarı ekonomist Remzi Özdemir, yakınlarını enkazdan çıkardıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Ünlü ekonomistin hastanede yatan yakınlarından aldığı acı haberler üzerine yeniden Adıyaman'a gittiği ve depremde 21 yakınını kaybettiği öğrenildi.



Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'daki değişim, deprem öncesinde ve deprem sonrasında aynı açılardan çekilen drone görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

