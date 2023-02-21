Çebi'nin Adıyaman'da kurdurduğu fırın depremzedelere saatte bin ekmek dağıtıyor

Türkiye'yi vuran depremden en çok etkilenen Adıyaman'da, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketi Kaptan Demir Çelik ekmek fırını, depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.

SAATTE BİN EKMEK YAPILIYOR

Depremzedeler için saatte bin ekmek çıkartılıyor ve dağıtılıyor.

Çekilen videoda, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğü görüldü.

ÇEBİ DEPREMZEDE AİLEYİ MAÇA DAVET ETTİ

Ahmet Nur Çebi, Hatay'da oturdukları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan depremzede aile ile görüşüp, Vodafone Park'ta maç izlemeye davet etti.