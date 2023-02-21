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Çebi'nin Adıyaman'da kurdurduğu fırın depremzedelere saatte bin ekmek dağıtıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adıyaman'da fırın kurdurdu. Bu fırın, depremzedelere saatte bin ekmek dağıtıyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 22:06
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Ahmet Nur Çebi'nin Adıyaman'da kurdurduğu fırın depremzedelere saatte bin ekmek dağıtıyor

Çebi'nin Adıyaman'da kurdurduğu fırın depremzedelere saatte bin ekmek dağıtıyor
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Türkiye'yi vuran depremden en çok etkilenen Adıyaman'da, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketi Kaptan Demir Çelik ekmek fırını, depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.

SAATTE BİN EKMEK YAPILIYOR
Depremzedeler için saatte bin ekmek çıkartılıyor ve dağıtılıyor.

Çekilen videoda, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğü görüldü.

ÇEBİ DEPREMZEDE AİLEYİ MAÇA DAVET ETTİ
Ahmet Nur Çebi, Hatay'da oturdukları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan depremzede aile ile görüşüp, Vodafone Park'ta maç izlemeye davet etti.

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