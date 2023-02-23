Artukluların 800 yıl önce Diyarbakır'da kurduğu Mesuriye Medresesi'ndeki deprem terazisi

Türkiye peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. 10 ili yıkan depremin ardından 18. gün. Can kaybı 43 bini aştı.

Binlerce kişinin sokakta kalmasına neden olan depremin ardından yardımlar yetersiz. AFAD ve Kızılay'ın 2 haftadır vatandaşlardan topladığı bağışlar hala depremzedelere ulaşmadı.

Çoğu bölgede depremzedelerin soğuk havada çadır, gıda, kıyafet ihtiyacı halen devam ederken; AKP döneminde yapılan imar afları, depreme dayanıklı diye satılan çürük binalar, yetkililerin sekteye uğrattığı vatandaş yardımları, AHBAP, BABALATV yardımlarına konulan engel isyan ettiriyor.

825 SENELİK MEDRESENİN SAĞLAMLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya depremde binlerce yeni binanın yıkılmasının ardından, Ulu Cami Mesudiye Medresesini ziyaret eden oyuncu Umut Oğuz'un paylaşımını konuşuyor.

Videoda 1198 yılında yapılan 825 senelik medresenin sağlamlığını ve içerisinde bulunan binaya monte edilmiş taşın hala döndüğünü gösteren Oğuz'un;

"İNSANLIK YILLAR GEÇTİKÇE GERİ YE Mİ GİDİYOR..."

"Mimar bu taşı bu şekilde tasarlamış. 'Gelin kontrol edin Eğer bu taş dönmüyorsa bina olarak bende sorun var demektir. Gelin kontrol edin' demiş.

"DEPREMDE YIKILAN BİNALARDAN SONRA..."

800 yıl önce adam sitatik hesabını yapmış ve hala geçerli bir sistemi var. İnsanlık yıllar geçtikçe ileri mi gidiyor geri mi gidiyor. Depremde yıkılan binalardan sonra bunu bir kez daha sorguluyoruz işte..." ifadeleri dikkat çekti.

ULUCAMİ MESUDİYE MEDRESESİNİ KİM YAPTI?

Mesudiye Medresesi, Artuklu Beyliği tarafından 1198-1223 yılları arasında yaptırılmıştır. Medresenin yapımı 1198'de Artuklu Meliki Ebu Muzaffer Sökmen döneminde başlayıp 1123'te Melik Mesud lakaplı Mevdud zamanında tamamlanırken medresenin planı Halepli Usta Cafer Bin Mahmud tarafından yapılmıştır.