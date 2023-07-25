Renault 2 yıl garantili ikinci el otomobil satışını başlatıyor

Renault Türkiye, 2 yıl garantili ikinci el satış projesi olan Renew için düğmeye bastı.

Renault 2 yıl garantili ikinci el otomobil satışını başlatıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Renault, Renew ile 2 yıl garantili ikinci el satışına başlıyor.

Renault kısa süre önce Renew ve Refactory projelerini duyurdu.

Websitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlayan şirket, “Uzman ekiplerimiz tarafından yapılan 96 nokta kontrolü ile araçların motor ve mekanik, kaporta ve boya gibi aksamlarının mevcut durumu hakkında en doğru ve detaylı bilgi sizinle paylaşılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Otomobil şirketi, “Refactory projesinde test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımı gibi hizmetler sunacağız. Otomobillerin boya işlemleri ve detaylı temizliği de bu sürece dahil edilecek. Kalite kontrolü ve otomobillerin standartlaştırılmış fotoğraf çekimi ardından son kullanıcıya hızlıca ulaşmayı planlıyoruz.” dedi.

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2 YIL GARANTİLİ

Şirket, ilk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerini Refactory sürecinden geçirerek alıcılara ulaştıracak. Oyak Renault fabrika ekiplerinin güçlü uzmanlığı, bayilere RENEW’in yeni kalite standartlarını sunmasını sağlayacak. Refactory’den çıkan ikinci el otomobiller, 2 yıl garantili olacak.

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