Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı

Motor1.com’da yer alan bilgilere göre, L200; double cab, club cab ve single cab gövde tipleri ile satın alınabilecek. Japon mühendisler aracın omurgasında çok daha güçlü bir çelik kullanarak L200'ün burulma direncini yüzde 60 oranında artırdı.

Donanım seviyesine göre model Super Select 4WD-II ve Easy Select 4WD sistemleri ile geliyor. İlk basamakta limitli kaydırmalı diferansiyel karşımıza çıkıyor. Daha sofistike olan 4WD sistemi ise tam 4 farklı moda sahip. Kullanıcılar bu sistemde gücü sadece arka tekerlere yollayabildiği gibi kilitli diferansiyel ile 4x4 şeklinde kullanabiliyor. Aracın kendisinde ise Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand ve Rock gibi sürüş modları mevcut. Mitsubishi şimdilik modelin sadece yeni dizel seçeneklerini açıkladı.

L200 artık 2.4 litrelik dizel motorun üç farklı güç çıkışına sahip haliyle alınabilecek. Giriş seviyesinde 148 bg güç ve 330 Nm tork üreten ünite, bir üst basamakta 181 bg güç ve 430 Nm tork çıkışı sağlıyor. En güçlü versiyon ise 201 bg güç ve 470 Nm tork üretebilecek. Motor seviyesine göre model 6 ileri otomatik ya da 6 ileri vitesli shift-by-wire manuel şanzıman ile alınabiliyor.

Kabin içerisinde de önemli bir değişim yaşayan model, analog gösterge panellerinden kurtulamamış.

Mitsubishi, L200'ün satışlarını Tayland'da açtı. 2023 yılı bitmeden modelin Okyanusya ve Asya'da da satışa sunulması bekleniyor.