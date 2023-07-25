Yeni otomobil modelinin fiyatı Mercedes ile yarışıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yeralan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah Türkiye’de.

Voyah, Türkiye’ye ilk aşamada tamamen elektrikli SUV modeli olan Free’yi getirdi.

4 MİLYON 550 BİN TL

Voyah Free için ön siparişler, 4 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınmaya başladı. Geri alım garantisi ve 8 yıl batarya garantisi de sunan Voyah, ilk otomobillerini eylül ayında teslim etmeyi planlıyor.

İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi.

Mercedes-Maybach S-Serisi 17.118.761 TL'den satışa çıkıyor.