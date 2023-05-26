Renault Austral Türkiye fiyatı belli oldu. Teknik özellikleri açıklandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yeni Austral’ın dünyadaki tanıtımı gerçekleştirilmiş ve henüz araç bayilere ulaşamadan ön sipariş süreci başlatılmıştı.

Türkiye’ye gelmesi beklenmeyen modelin daha sonrasında Türkiye’de de satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Renault’tan gelen açıklamaya göre; aracın ön sipariş teslimatlarının bitmesi ardından bayiden satışlarına başlanacak. Yarı hibrit olarak tanımlanan versiyonu tanıtılacak olan Austral’ın tek bir motor ve tek bir donanım seçeneği ile satışa sunulacağı ifade edildi.

Bunun sebebi ise artan kur ve vergi oranları olarak tanımlandı. Çünkü otomobil C segmenti içerisinde üst kesime hitap ediyor.

Otomobil Türkiye’ye 160 hp güç üreten yarı hibrit bir ünite ile gelecek. 160 hp güce sahip motor 1600 ve 3250 devir aralığında 270 Nm tork üretiyor. Araç ağır kasası ve güçlü motoruna rağmen 12V mild hybrid motoru sayesinde şehir içinde sadece 100 kilometrede 6,3 litre yakıyor.

Araç bu motora entegre olan otomatik vites ile satışta olacak. Yani manuel vites severler için üzücü haber. Araç sadece otomatik şanzıman ile gelecek. Techno Esprit Alpine donanım paketi ile satışa sunulan Renault Austral modelinin Türkiye fiyatı ise 1 milyon 190 bin TL olacak.