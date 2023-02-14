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İşte 2024 Renault Espace SUV

2024 Renault Espace SUV’ın tasarımı ortaya çıktı. İşte görseller…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:28
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Renault Espace SUV 2024'ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

İşte 2024 Renault Espace SUV
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2024 Renault Espace, bu yıl Türkiye'de satışa sunulması planlanan Austral'in uzun versiyonu olacak. Kardeşine göre daha ferah bir yaşam alanı ve üç sıra koltuk düzeniyle sunulacak model, tasarım olarak büyük oranda Austral'e benzeyecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, bugün görselleri paylaşıldı.

ÖZELLİKLERİ

Yeni Espace, 4.72 metre uzunluğa sahip bir model olacak. Bu da onu, tasarımını paylaştığı Austral'den 21 cm daha uzun bir otomobil haline getiriyor. Selefine göre ise (Espace MPV) 14 cm kısalma söz konusu. Ancak Fransız üretici, gövdenin daha kompakt olmasına rağmen kabin uzunluğunun (2.48 m - üçüncü sıra koltuklar dahil) mevcut jenerasyona göre biraz daha fazla olduğunun altını çiziyor.

5 veya 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. Konsol bölümü büyük oranda mevcut Austral ile benzer olacaktır. 2024 Renault Espace, ittifakın diğer üyeleri Nissan X-Trail ve Mitsubishi Outlander'ın da altyapısını oluşturan CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek. Motor seçenekleri de büyük oranda Austral'den alınacaktır.

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