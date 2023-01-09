Renault 2023 Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte en pahalı ve en ucuz Renault

Renault, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Listede, 2022 model Renault otomobillerin fiyatlarına ortalama yüzde 5 zam geldiği görüldü.
Gelen yüzde 5 zamlarla birlikte; sıfır km Renault otomobil ne kadar oldu?
Donanimhaber’in derlediği habere göre; Geçen ay fiyatları 376.900 TL'den başlayan 2022 model Renault Clio için güncel fiyat listesinde sadece Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun bulunuyor.
Bu versiyonun fiyatı da 507 bin TL'den 526 bin TL seviyesine yükselmiş durumda.
Geçtiğimiz Aralık ayında 373.900 TL'den başlayan Renault Taliant ise artık 393.000 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.
Renault Ocak 2023 fiyat listesindeki en dikkat çekici değişim, Renault Megane Sedan'ın giriş seviyesinde yaşanmış. Aralık ayında 551 bin TL olan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyona zammın yanı sıra EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte ÖTV dilimi yükseldi.
Böylece aynı versiyonun fiyatı 692 bin TL'ye çıktı. En pahalı Megane Sedan ise 877 bin TL'den listeleniyor.
İşte 2023 Ocak Renault fiyat listesi
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Joy 1.0 SCe 65 bg
|376.900 TL
|-
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|507.000 TL
|526.000 TL
|Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|546.000 TL
|-
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|373.900 TL
|393.000 TL
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|466.000 TL
|522.900 TL
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|526.000 TL
|552.900 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Intense 80 kW Z.E. 50
|834.900 TL
|876.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
|742.000 TL
|785.900 TL
|Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
|762.000 TL
|806.000 TL
|Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
|790.000 TL
|845.000 TL
|R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg
|871.000 TL
|927.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|-
|692.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|711.000 TL
|733.000 TL
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|797.000 TL
|825.900 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|752.000 TL
|774.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|848.000 TL
|877.000 TL
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