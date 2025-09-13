Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen deplasmanında sahaya çıktı.



BayArena'da oynanan mücadeleyi Leverkusen 3-1 kazandı.



Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Grimaldo, 45+4. dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8. dakikada yeniden Grimaldo kaydetti.



Frankfurt'un tek golü ise 52. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.

BAYER LEVERKUSEN MAÇI 9 KİŞİ İLE TAMAMLADI

Leverkusen'de 59. dakikada Andrich ve 90+2. dakikada Ezequiel Fernandez ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken, Frankfurt ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

