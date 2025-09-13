Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Galatasaray'ın, önümüzdeki hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Frankfurt, 9 kişi kalan rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen deplasmanında sahaya çıktı.

BayArena'da oynanan mücadeleyi Leverkusen 3-1 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Grimaldo, 45+4. dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8. dakikada yeniden Grimaldo kaydetti.

Frankfurt'un tek golü ise 52. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmazNe yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

g.jpeg

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

BAYER LEVERKUSEN MAÇI 9 KİŞİ İLE TAMAMLADI

Leverkusen'de 59. dakikada Andrich ve 90+2. dakikada Ezequiel Fernandez ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken, Frankfurt ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Arda Turan olay oldu!Arda Turan olay oldu!

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Jose Mourinho hayatının şokunu yaşadı! Soruşturma başladıJose Mourinho hayatının şokunu yaşadı! Soruşturma başladı

Jhon Duran Barcelona'ya gitti!Jhon Duran Barcelona'ya gitti!

Son Haberler
TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!
TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti
Hızlı tren telaşı kazayla bitti
İmamoğlu görüntüleri AKP’li eski vekili çileden çıkardı!
İmamoğlu görüntüleri AKP’li eski vekili çileden çıkardı!
Karaciğeri temizliyor, kemikleri güçlendiriyor! Şifalı bitki mucize saçıyor
Karaciğeri temizliyor, kemikleri güçlendiriyor! Şifalı bitki mucize saçıyor
Son nefesini kayalık alanda verdi
Son nefesini kayalık alanda verdi