Beşiktaş Kulübü, kamuoyunun uzun süredir gündemde olan Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki ihtilafın tamamen çözüldüğünü açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, kulübün söz konusu süreçten doğan tüm alacaklarını tahsil edildiği belirtildi.

MHS Gayrimenkul, Aşçıoğlu'nun kira sözleşmesinin devraldı. Şirket, Aşçıoğlu'nun kulübe borcu olan 88 milyon TL'yi de ödeyerek, Beşiktaş'ın Fulya'daki yeni kiracısı olduğu aktarıldı.

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama:

"Kulübümüz, uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki ihtilafı, menfaatlerimiz doğrultusunda tamamen çözüme kavuşturmuştur. Söz konusu süreçten doğan alacağımız tahsil edilmiştir.

Kulübümüze ait Süleyman Seba Kompleksi içinde yer alan ofis binası, Aşçıoğlu firmasıyla 01.01.2008 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 01.01.2034 tarihine kadar kiralanmıştı.

2023 Aralık ayından itibaren firmanın kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, kulübümüz tarafından iki adet icra takibi başlatılmış; sürece bağlı olarak itirazın kaldırılması ve tahliye davası ile karşı taraftan açılan iki adet menfi tespit davası hukuki olarak ilerlemiştir.

Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve Yükümlülükler Muhsin Group iştiraki MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye Geçti

Yapılan görüşmeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda, Aşçıoğlu ile aramızdaki kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin tamamı 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye geçmiştir.

Kulübümüz; bu kapsamda geçmiş döneme ilişkin ana para, faiz ve diğer ferileri dahil olmak üzere söz konusu alacağını MHS Gayrimenkul A.Ş.’den tahsil etmiştir.

01.01.2025’ten bugüne kadar olan kira bedelleri de MHS Gayrimenkul A.Ş. tarafından ayrıca ödenecektir.

2008 yılında kulübümüzle imzalanan sözleşme koşullarının hukuki bağlayıcılığı olması sebebiyle kiralama 01.01.2034 tarihinde sona erecektir.

Kulübümüzün Menfaatleri Her Zaman Önceliğimizdir

Kulübümüzü yıllardır meşgul eden bu ihtilaf, Beşiktaşımızın hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir titizlikle yürütülen sürecin sonunda çözüme kavuşturulmuş, tartışmalı kiracılık ilişkisi sona ermiştir. Bu süreçte iş birliği içinde hareket eden MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye teşekkür ederiz.

Yıllardır Süren Sorun Sona Erdi

Aşçıoğlu kaynaklı kiracılığa ilişkin süreç, böylece kulübümüzün menfaatleri korunarak tamamen sonlandırılmış; kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği bu konu net bir şekilde çözüme ulaşmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine önemle arz ederiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü"