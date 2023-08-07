Resmi Gazete ücretleri de enflasyona dayanamadı: Yüzde 77 zam

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti yüzde 77 zamlanarak 25,50 TL'den 40 TL'ye yükseldi.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
"MADDE 1- 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- (1) İlanların satır ücreti; 40,00 TL’dir.
MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür."