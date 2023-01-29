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Belediyelere seçim dopingi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe paylarından yapılacak kesintinin önümüzdeki 4 ay boyunca alınmayacak.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 09:20
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Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediyelere seçim dopingi

Belediyelere seçim dopingi. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2023 yılı şubat, mart, nisan ve ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Mevzuata göre, belediye ve il özel idarelerinin Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları, bütçeden söz konusu kuruluşlara yapılan pay ödemelerinden kesilerek tahsil ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla 14 Mayıs seçimleri öncesinde 4 ay boyunca bu kesintiler yapılmayacak.

Söz konusu karar, “belediyelere seçim dopingi” olarak yorumlandı.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
29.01.2023 09:38
Bunlar yine Akp li belediyelerden almayıp muhalif belediyerenden bunun 10 katını alırlar hamdolsun  
 
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