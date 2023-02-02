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Çalışanlara 1000 TL elektrik ve doğal gaz yardımı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigortalı çalışanlara 1000 TL doğal gaz ve elektrik fatura desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla işverenlere, işçilere verilmek üzere 1000 TL doğal gaz fatura desteği verilecek.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:19
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Çalışanlara 1000 TL doğal gaz ve elektrik yardımı

Çalışanlara 1000 TL elektrik ve doğal gaz yardımı. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Özel sektörde çalışan işçilere, işveren tarafından ısınma giderleri için 1000 TL'ye kadar destek ödeneğinin verilmesi, 2022 yılında konuşuluyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında işverenlerin, işçilere sağlayacağı ısınma destek ödeneklerinde netlik kazanmaya başladı.

SİGORTALI ÇALIŞANLARA 1000 TL FATURA DESTEĞİ
İşverenlerin çalışanlarına vereceği elektrik ve doğal gaz destek ödeneklerinde sona gelindi. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek projeye ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şöyle:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

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Avrupa ve Amerika'da herkese yardım ediliyor burada yandaş olursan ....
2.02.2023 12:42
İşsiz olan var bir hafta siftah etmeden dükkanı açıp kapayan var asgari ücretin yarısını bile alamayan var vs vs...Maaş alan zaten alıyor , ihtiyacı olan diğerleri...  
 
Senol
2.02.2023 12:40
İyiki seçim ekonomisi var  
 
Tekila
2.02.2023 12:39
Zamlarla milletin soluğunu kes, sonra da lütuf yapmış gibi yardım algısı yap. Yemezler. Aya otoban da yapsanız, milyon dolar yardım da etseniz oy moy yok  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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