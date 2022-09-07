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Resmi Gazete’de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı

Domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 00:53
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine domates de eklendi.

Domates ihracı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak.

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