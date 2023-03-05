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Çiftçiler karayolunu kapatarak bakanlığı protesto etti

Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domates için getirdiği ihracat yasağını protesto etmek amacıyla Antalya-Fethiye yolunu trafiğe kapattı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:32
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Çiftçiler karayolunu kapatarak bakanlığı protesto etti

Çiftçiler karayolunu kapatarak bakanlığı protesto etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, domates fiyatlarındaki artışı ve depremi gerekçe göstererek “gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması” gerekçesiyle domates ihracatını 14 Nisan 2023’e kadar kısıtladı. Domates ihracatının kısıtlanmasına yönelik 2 Mart 2023 tarihli karar, Antalya'da çiftçiler tarafından bugün protesto edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki çiftçiler protesto ettikleri kararın iptal edilmesini istedi. Üreticiler, Kalkan - Fethiye D-400 karayolunu trafiğe kapattı.

“ÇİFTÇİ ÜRETİM YAPAMAZSA DOMATESİ İTHAL ETMEK ZORUNDA KALIRIZ”

Kınık Hal Komisyoncuları Derneği üyesi Çağdaş Konu, kararın ardından domates fiyatının düştüğünü maliyetlerini karşılamadığını belirterek şunları söyledi:

“Tarım Bakanlığımız domates ihracatıyla ilgili almış olduğu yasaklama kararı yanlış bir karardır. Kabul edilemez. Üretici yetiştirdiği ürünü maliyetinin altında satarsa gübre, ilaç, mazot ve banka borçlarını ödeyemez. İlerleyen dönemlerde üretim yapamaz hale gelir. Çiftçi üretim yapamazsa domatesi ithal etmek zorunda kalırız. Haliyle bu çok daha maliyetli pazara daha pahalıya ulaşmasına sebep olur. Bu yasak 40 yıllık pazarlarımız kaybetmemize sebep olacaktır.”

KAYMAKAM ÖZTÜRK: “YARIN KARAR VERİLECEK”

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, eylem yapan çiftçilerle görüştü. Öztürk, “Bu vakitten sonra beklemenin bir anlamı yok. Ben sizin yanınızdayım. Eylemi beraber yapalım. Bakanlar Kurulu’na durum dile getirilmiş yarın toplanılıyor. Yarın karar verilecek. Yarın bu iş çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

“ÇİFTÇİ DE GÖREVİNİ YAPTI SAYIN KAYMAKAM”

Öztürk, “Bir ay önce büyük bir felaket yaşadık ülkemiz acılı. Artık bu acımıza göre davranmalıyız” sözleri üzerine bir üretici, “Çiftçi de görevini yaptı sayın kaymakam. En fazla yardım bu bölgeden gitti. Daha dün bir sürü domates gönderdik buradan” dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallesi önemli örtü artı üretim yerleri arasında.

Bölgedeki üreticilerden alınan bilgiye göre; 25-30 TL arasında ihraç edilen domatesin fiyatı kısıtlamayla beraber 5-10 TL'ye kadar düştü. Ancak domatesin çiftçiye maliyeti ise 13-16 TL arasında.

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