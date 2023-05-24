Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz şehir içi ulaşım destekleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlı bireylerin şehir içi ulaşım araçlarını ücretsiz kullanımına yönelik işletmecilere verilen gelir desteği, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 50 artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz şehir içi ulaşım destekleri artırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği yayımlandı. Buna göre; şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlı bireylere yönelik, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren işletmecilerine yapılmakta olan gelir desteği ödemeleri, 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldı.

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek ödemesi miktarı 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 992 lira 50 kuruş 4 bin 500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya yükseltildi.

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